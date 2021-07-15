Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, ошеломила признанием о своем состоянии

25-летняя девушка практически не комментировала болезнь матери. Свою страницу она ведет в максимально позитивном ключе, показывая свои улыбающиеся фото, которые вселяют оптимизм в окружающих. Однако, оказалочь, что уже лительное время девушка скрывала свою болезнь, передает Politeka.net.

«У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия. Угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И кроме безысходности не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол», - призналась девушка.

Анна отметила, что иногда может найти силы, чтобы заставить себя что-то делать, но порой она не может даже встать с кровати.

Анна Заворотнюк добавила, что долго сомневалась, стоит ли говорить об этом.

«Общаясь с вами, я хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме, не чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Может у кого-то на душе подобные переживания. Я скрывала это, потому что о таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам», - рассказала она.



Анна Заворотнюк настроена позитивно и хочет своим признанием поддержать тех, кому сейчас также тяжело, и подарить луч надежды на то, что все наладится.

Напомним, болезнь изменила внешность Заворотнюк, проблемы с речью и памятью.

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