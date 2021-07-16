В Ивано-Франковске умерли две женщины

Произошло все 15 июля. К правоохранителям обкатились их родственники, которые сообщили, что 46-летняя женщина и ее больная мать не выходят на связь уже более пяти дней, пишет "Галка".

Дверь пришлось открывать сотрудникам ГСЧС, поскольку она была закрыта изнутри.



"В квартире на третьем этаже многоквартирного дома обнаружили тело 46-летней женщины и ее больную 67-летнюю мать. Последнюю госпитализировали, но она вскоре скончалась в больнице", - говорится в сообщении.



Согласно предварительным данным, следом насилия на теле умерших не выявили.

По информации журналистов, одной из возможных причин смерти женщин рассматривается отравление неизвестным веществом.



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