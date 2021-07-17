Погода продолжит мучить украинцев жарой и ливнями с грозами
Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, согласно которому дожди и жара в Украине продолжат сменять друг друга. Грозовые дожди атакуют западный регион, а также отдельные области Севера и Востока. Жара же придет в центральные и южные области.
Так, в западных регионах в субботу ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться в районе 30-33 градусов. Осадки ожидаются во всех без исключения западных областях.
В центральных регионах дождей не будет, а температура поднимется до 30-34 градусов. Жарче всего будет в Киеве, там ожидается около 32-34 градусов. Ночью температура не опустится ниже 21-23 градусов. Дожди, согласно прогнозу, будут только в Полтавской области.
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В восточных областях температура поднимется до 30-33 градусов. Дожди ожидаются в Луганской, Харьковской и Сумской областях.
На Юге будет жарче всего – температура поднимется до 35 градусов.
Добавим, что уже через несколько дней в половине регионов серьезно опустится температура. На Западе похолодает примерно на 10 градусов и будут идти дожди. Уже к 20 июля жара отступит почти во всех регионах.
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А еще Politeka писала, что жара будет мучить украинцев, когда все изменится: синоптики озадачили прогнозом.
Также Politeka сообщала, что 35-градусная жара отступит, в Украину придут дожди: прогноз на ближайшее время.