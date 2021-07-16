Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира, а люди были вынуждены ждать спасателей на крышах домов. Значительную помощь спасательным службам оказывают добровольцы.

В местных СМИ сообщают, что из-за стихии погибло 80 человек. Еще 1300 считаются пропавшими без вести.