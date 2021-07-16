На Германию обрушились лютая непогода
Число пострадавших уже исчисляется десятками, а пропавших без вести уже более тысячи, пишет "DW".
Из-за сильнейших ливней, которые обрушились на запад страны, под воду ушли целые населенные пункты.
Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира, а люди были вынуждены ждать спасателей на крышах домов. Значительную помощь спасательным службам оказывают добровольцы.
В местных СМИ сообщают, что из-за стихии погибло 80 человек. Еще 1300 считаются пропавшими без вести.
Из-за непрекращающихся ливней в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение, а для спасения пострадавших подключают вертолеты.
Напомним, ураган пронесся по украинскому городу, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.
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Как сообщала Politeka, в Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды.
Также Politeka писала, что жара и ливни разделят Украину: где воздух прогреется до рекордных отметок.