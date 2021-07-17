17 июля произошла авария с участием рейсового автобуса Киев-Вроцлав

ДТП случилось ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области. В результате аварии 22 человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Было установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Автобус перевернулся в кювет. Внутри находилось 40 человек. Все пассажиры рейсового автобуса - граждане Украины.

Прибывшие на место спасатели вывели из автобуса пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, зажатого между сиденьями. В больницу после аварии попали 16 пострадавших, их состояние оценивают медики. Позже сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 22 человек.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются сотрудниками полиции.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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