В сторону Украины движется опасная пылевая буря

Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется оно с запада, с территории Польши. Хуже всего, что оно может быть опасно для климата и людей с легочными заболеваниями.

Преподаватель Атмосферной школы и учитель географии Андрей Уткин рассказал РБК Украине, насколько буря действительно опасна.

Он объяснил, что 13-14 июля эта пылевая буря была замечена над Средиземным морем и сейчас она проходит над территорией Польши и Украины.

Он рассказал, что пыльные облака не являются новыми явлениями, и известны еще с времен Геродота, однако на сегодняшний день они стали более опасными.

"Сейчас это уже не просто пустынный песок с ветром, а адский коктейль с добавлением промышленной пыли, дыма, сажи и других побочных явлений цивилизации", - уточнил Уткин.

Как предупредил ученый, такая буря может быть опасна для людей с астмой, бронхитом и другими респираторными заболеваниями. Бури вызывают или усугубляют следующие проблемы со здоровьем:

кашель и хрипы;

астма, бронхит, обструктивные заболевания дыхательных путей;

вирусные, бактериальные и грибковые инфекции нижних дыхательных путей;

сердечно-сосудистые заболевания.

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