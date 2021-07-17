В сторону Украины движется опасная пылевая буря
Украину накроет плотное пылевое облако из Сахары. Движется оно с запада, с территории Польши. Хуже всего, что оно может быть опасно для климата и людей с легочными заболеваниями.
Преподаватель Атмосферной школы и учитель географии Андрей Уткин рассказал РБК Украине, насколько буря действительно опасна.
Он объяснил, что 13-14 июля эта пылевая буря была замечена над Средиземным морем и сейчас она проходит над территорией Польши и Украины.
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Он рассказал, что пыльные облака не являются новыми явлениями, и известны еще с времен Геродота, однако на сегодняшний день они стали более опасными.
"Сейчас это уже не просто пустынный песок с ветром, а адский коктейль с добавлением промышленной пыли, дыма, сажи и других побочных явлений цивилизации", - уточнил Уткин.
Как предупредил ученый, такая буря может быть опасна для людей с астмой, бронхитом и другими респираторными заболеваниями. Бури вызывают или усугубляют следующие проблемы со здоровьем:
- кашель и хрипы;
- астма, бронхит, обструктивные заболевания дыхательных путей;
- вирусные, бактериальные и грибковые инфекции нижних дыхательных путей;
- сердечно-сосудистые заболевания.
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