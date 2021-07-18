Какой будет погода в выходные

Погода разделит Украину напополам, дав половине регионов возможность отдохнуть от жары

Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, согласно которому часть Украины будет страдать от жары, а вторая часть столкнется с грозовыми дождями. Температура на Западе начнет постепенно падать из-за осадков, а на Востоке, наоборот, припечет до +36.

В западных и центральных регионах ожидаются дожди. Осадки ожидаются во всех областях, включительно с Черкасской и Полтавской областями. Температура в западных регионах будет колебаться в районе 28-31 градусов. В Центре будет жарче, температура будет держаться в районе 31-34 градусов.

В южных регионах в воскресенье ожидается сильная жара, без осадков. Температура поднимется до 32-35 градусов.

Жарче всего будет в восточных регионах. В Луганской области ожидается 36 градусов. В остальных областях температура будет держаться в районе 33-35 градусов.

Отметим, что уже в ближайшие дни температура начнет падать. В западных областях похолодает до 22 градусов. Это даст возможность жителям западных областей немного расслабиться и насладиться прохладным летом. По прогнозам синоптиков, прохлада не задержится в Украине надолго, поэтому в ближайшее время жара и грозовые дожди вновь нагрянут в регион.

Напомним, что жара замучает украинцев, пока всё не изменится: синоптики озвучили свежий прогноз.

Ранее Politeka писала, что погода резко изменится, похолодание уже близко: когда жара отступит.

Также Politeka сообщала, что жара и дожди с грозами разделят Украину, прогноз Укргидрометцентра: где будет жара.