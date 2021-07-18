Актеру было всего 44 года

В Риме умер актер, режиссер и сценарист Либеро Де Риенцо

В собственном доме в Риме найден мертвым известный актер. Друг стал беспокоиться, что Либеро Де Риенцо не выходит на связь, а позже вечером 15 июля обнаружил тело артиста.

Эксперты установили, что следов насилия на теле нет, а причиной смерти назван сердечный приступ.

Либеро Де Риенцо стал известен после роли Бортоломео в трилогии "Захочу и соскочу".

Будущий актер родился в 1977 году в Неаполе, вырос в Риме. Карьеру Либеро Де Риенцо начал с подачи отца, который работал на популярном телешоу.

Артист начал сниматься с 1998 года, его самые популярные проекты: "Санта Марадона", "Мой дом в Умбрии", "Начать с нуля", "Фортапаш", "Папы" с Хопкинсом и Прайсом.

Последней работой артиста стала драма Takeaway, дата премьеры которой еще не назначена.

Стоит отметить, что последнее фото актера в Инстаграм было опубликовано четыре дня назад. Артист сфотографировал пепельницу с множеством окурков.

"Африканская ночь. Вы могли бы также зажечь огонь во рту", - написал Де Риенцо.

В новых сообщениях к посту люди выражают скорбь, и не только.

"Мне правда жаль, больше чем я мог себе представить... Я не знаю, настала ли смерть из-за дурных привычек - было ли курение одной из причин или не имеет к этому никакого отношения. Но, блин, в 44 года умирает от инфаркта...".

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