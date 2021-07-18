В Риме умер актер, режиссер и сценарист Либеро Де Риенцо
В собственном доме в Риме найден мертвым известный актер. Друг стал беспокоиться, что Либеро Де Риенцо не выходит на связь, а позже вечером 15 июля обнаружил тело артиста.
Эксперты установили, что следов насилия на теле нет, а причиной смерти назван сердечный приступ.
Либеро Де Риенцо стал известен после роли Бортоломео в трилогии "Захочу и соскочу".
Будущий актер родился в 1977 году в Неаполе, вырос в Риме. Карьеру Либеро Де Риенцо начал с подачи отца, который работал на популярном телешоу.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Авиакатастрофа под Николаевом: первые подробности и кадры трагедии
Тина Кароль легла на Балана прямо на сцене и смутила Потапа: "Не переключайтесь!"
Ольга Сумская в купальнике с глубоким декольте дала фору молодым: "Мое лучшее утро"
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Артист начал сниматься с 1998 года, его самые популярные проекты: "Санта Марадона", "Мой дом в Умбрии", "Начать с нуля", "Фортапаш", "Папы" с Хопкинсом и Прайсом.
Последней работой артиста стала драма Takeaway, дата премьеры которой еще не назначена.
Стоит отметить, что последнее фото актера в Инстаграм было опубликовано четыре дня назад. Артист сфотографировал пепельницу с множеством окурков.
"Африканская ночь. Вы могли бы также зажечь огонь во рту", - написал Де Риенцо.
В новых сообщениях к посту люди выражают скорбь, и не только.
"Мне правда жаль, больше чем я мог себе представить... Я не знаю, настала ли смерть из-за дурных привычек - было ли курение одной из причин или не имеет к этому никакого отношения. Но, блин, в 44 года умирает от инфаркта...".
Напомним, что ушла из жизни актриса, которая запомнилась драматическими ролями
Как писала Politeka, из-за непогоды ушел из жизни актер Роберт Дауни, первые подробности трагедии
Также Politeka сообщала, оборвалась жизнь знаменитого актера, ему было лишь 23 года