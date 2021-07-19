Украинский футболист разбился в ДТП с грузовиком на Ивано-Франковщине

Серьезная авария унесла жизнь 31-летнего Игоря Цимбалистого, который в последнее время выступал за клуб «Прикарпатье-Тепловик».

Как стало известно, футболист был одним из пассажиров машины, которая столкнулась с грузовиком в Бурштыне. Информация об аварии появилась на странице Полиции Ивано-Франковской области в Фейсбук.

Смертельное ДТП произошло рано утром в понедельник, 19 июля. Водитель легковушки Renault, на пассажирском сидении которой и находился Цимбалистый, не справился с управлением на мокрой трассе и вылетел на встречную полосу, где врезался прямо в грузовик Tata.

Водитель легковой машины скончался на месте, а троих пассажиров госпитализировали с травмами. Игорь Цимбалистый впал в кому, однако, позже врачам так и не удалось его спасти: футболист скончался от полученных травм. Еще двое пассажиров авто остаются под наблюдением медиков.

В свою очередь, водитель и пассажир грузовика отделались незначительными травмами.

По факту аварии уже проводится расследование. В своей публикации полицейские призвали других украинских водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дороге.

За свою карьеру Игорь Цимбалистый выступал также за другие украинские клубы: «Спартак» Ивано-Франковск, «Коростень», «Энергетик» и тернопольскую «Ниву». С ними он участвовал в областных соревнованиях.

Напомним, во Львове молодой участник марафона скончался во время соревнований.

Как сообщала Politeka, под Киевом украинцы погибли во время купаний на Троицу.

Также Politeka писала, что 23-летний футболист погиб на железной дороге в Тернопольской области.