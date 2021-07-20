В Украине жара наконец начнет спадать благодаря масштабным дождям. Впрочем, некоторых регионов похолодание не коснется

Последние дни украинцы изнывали от аномальной жары, которая не спадала даже к вечеру. Однако уже во вторник, 20 июля, жители большинства регионов испытают облегчение, которое принесут с собой дожди и температуры в районе +25 градусов. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Так, осадки, а местами еще и с грозами, во вторник обрушатся на большинство украинских областей. Исключением станут Ровненская, Луганская, Донецкая и Запорожская области, а также аннексированный Крым.

Жара также спадет в большинстве областей за исключением юго-востока.

Так, в северных областях ночные температуры будут колебаться от +17 до +19 градусов, а дневные – от +26 до +28.

На западе ночью ожидается от +14 до +18, а днем – от +21 до +27.

В центре Украины ночью столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов, а днем 0 от +26 до +29.

На востоке ночью ожидается от +20 до +23 градусов, а днем – от +31 до +36. Жарче всего будет в Запорожской и Луганской областях.

На юге ночные температуры будут колебаться от +20 до +23 градусов, а дневные – от +32 до +35.

Напомним, украинцев предупредили о похолодании и сильных грозах с градом и шквалами.

Как сообщала Politeka, из-за грозовых дождей и жары Украина окажется разделена на две половины.

Также Politeka писала, что в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.