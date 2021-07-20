Во Львове 2-летняя девочка случайно выпила средство для мытья духовки

Подробности об инциденте на своей странице в социальной сети рассказала Львовская областная детская больница "Охматдет" .

После произошедшего родители не растерялись и помчались в медучреждение.

"Пока папа завел машину, мама успела хорошо напоить ребенка водой и это очень помогло уменьшить последствия. Девочке промыли желудок, сделали эндоскопический осмотр и назначили лечение. Все происходило очень быстро, поэтому и родители, и врачи сработали как швейцарские часы", - сообщают врачи.

Кроме того, в Ивано-Франковске прооперировали мальчика, который проглотил 7 магнитов.

Как стало известно в хирургическое отделение Областной детской клинической больницы Ивано-Франковска поступил мальчик возрастом 5 лет через 17 дней после глотания мелких магнитных шариков.

Во время рентгенологического исследования диагностировано наличие магнитов в кишечнике, не продвигаются в течение 10 дней. Отсутствие пассажа магнитов по кишечнику стало показанием к оперативному вмешательству.

На операции выявлено интимное сращение стенки тонкой кишки, где расположены 4 магниты, со стенкой слепой кишки, где обнаружено 3 магнита. Проведено клиновидную резекцию тонкой и слепой кишки, удаления магнитов, ушивание стенки тонкой и слепой кишки.

Обычно дети в подобных случаях оперируются после образования перфорации кишки и развитию перитонита. Но данный случай, к счастью ребенка, обошелся без такого опасного осложнения.

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