В результате серьезной аварии есть пострадавшие, не обошлось и без жертв

На украинской трассе столкнулись микроавтобус и грузовик. Трагедия произшла в селе Ганьковица Мукачевского района Закарпатской области во вторник, 20 июля.

Детали аварии сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Во время следствия полиция установила, что 33-летний водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там он врезался в грузовик МАН, за рулем которого был 37-летний житель Львовской области. На месте ДТП погибла 23-летняя пассажирка микроавтобуса. Водителя и двух детей в возрасте 6 и 7 лет, госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас в полиции расследуют все обстоятельства аварии и устанавливают причину ДТП.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

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