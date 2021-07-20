Легендарный греческий певец и актер Толис Воскопулос скончался 19 июля

Толис Воскопулос был госпитализирован с респираторными проблемами в мае, почувствовав сильную одышку и низкий уровень кислорода. С ним с самого начала были его жена Анжела Гереку и их дочь Мария Воскопулу, сообщает FWS.

Артист скончался в понедельник, 19 июня. Ему было 80 лет. Певец не дожил ровно неделю до своего дня рождения.

Толис Воскопулос был одним из самых важных певцов в истории греческой песни и, безусловно, самым коммерческим певцом. Он исполнял песни в душевнейшем жанре лаика. Лаика - самый популярный стиль греческой музыки, использующий традиционные мотивы. Сформировался в 50-е годы и достиг пика в 60-80-е.

Когда Толис Воскопулос только начал петь, благодаря своему стилю, манере исполнения и одежде, его прозвали Принцем.

Другой известный греческий артист Яннис Париос даже как-то заявил: «Единственная звезда Греции - это Толис».

Толис Воскопулос родился 26 июля 1940 года и был двенадцатым ребенком в семье - единственным братом одиннадцати сестер. В 1958 году он дебютировал в театре. В 1963 году - в кино. В 1968 году выпустил свой первый шлягер Step-by-step, за считанные дни разошедшийся немыслимым для Греции тех лет тиражом в 300 000 копий.

Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και κέρδισε επάξια τον τίτλο του “πρίγκηπα” του ελληνικού τραγουδιού. Μεγάλη του στιγμή στην FF ήταν στην ταινία "Μαριχουάνα Στοπ". Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν και θα παραμείνει.. ανεπανάληπτος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. #rip #voskopoulos pic.twitter.com/it4GLBRvi3 — Finos Film (@FinosFilm) July 19, 2021

За годы карьеры Толис сотрудничал практически со всеми ведущими артистами страны, а культовость его статуса в какой-то момент перестала поддаваться измерению.

Среди его поклонников были и есть люди из всех слоев общества, от рабочего класса до финансовой элиты судовладельцев, и, конечно же, покойный премьер-министр Андреас Папандреу.

Более 35 лет все его выступления проходили с аншлагами.

Толис Воскопулос был женат на Ангеле Гереку. Она строила карьеру в политике и была заместителем министра культуры и туризма Греции. От своего поста ей пришлось отказаться из-за мужа. Точнее из-за его долгов, которые на 2010 год превысили пять миллионов. Был большой скандал - национальному достоянию грозило уголовное расследование.

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