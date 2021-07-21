Погодные условия в Украине в ближайшие сутки будут непростыми

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 21 июля, во се регионы страны придут ливни, местами возможен град и шквалы. При этом на части территории заметно похолодает, но в некоторых регионах жара удержится.

Так, в северных и центральных областях днем будет +22 - +24 градуса, ночью температура воздуха опустится до +16 - +18 градусов.

В Киеве 21 июля также похолодает. Прогнозируют, что днем будет +21-23, а ночью +17 - +19.

В западных областях днем ожидается +22 - +24 градуса, а ночью и вовсе температура опустится до +13 - +15 градусов.

А в восточных областях жара задержится. Так, в Луганской области температура будет достигать +34 градусов днем.

Даже на Юге будет прохладнее. Там прогнозируют +26 - +28 градусов днем и +19 - +21 ночью.

Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +30 - +32 градусов, а ночью будет держаться на уровне +22 - +24 градуса.

В Укргидрометцентре также отметили, что днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В свою очередь синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода может негативно сказаться на самочувствии. Кроме того, стоит быть осторожными в связи с приближающимися ливнями.

«Позаботьтесь о защите здоровья от прыжков атмосферного давлению, не легкомысленничайте атмосферными процессами - защитите себя и свое имущество, учитывая прогноз погоды», - отметила она.

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