В Украине продолжатся осадки в виде гроз и ливней

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, непогода разгуляется на Востоке, юго-востоке и в западных областях Украины. Ливней с грозами стоит ожидать уже 22 июля.

Осадки в четверге не ожидаются на севере страны.