В Украине продолжатся осадки в виде гроз и ливней
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, непогода разгуляется на Востоке, юго-востоке и в западных областях Украины. Ливней с грозами стоит ожидать уже 22 июля.
Осадки в четверге не ожидаются на севере страны.
"Температура воздуха 22 июля в Украине - в пределах +23+28 градусов", - отметила Диденко.
В столице будет немного прохладней - столбики термометров подымутся до 23-28 градусов. К счастью, дождей в Киеве не ожидается.
По словам синоптика, вы ближайшие дни украинцы смогут вздохнуть с облегчением, поскольку жара пойдет на спад. Максимальная температура в 30 градусов выше ноля будет зафиксирована 25 июля на Николаевщине.
В то же время синоптики украинского гидромедцентра сообщают, что 22 июля во южных, восточных и центральных областях пройдут грозы, ночью местами значительные дожди.
Объявлен I уровень опасности, желтый
Напомним, непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.
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