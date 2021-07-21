Лишь чудом, никто из пешеходов не попал под колеса грузовика, но все же без пострадавших не обошлось

В Кривом Роге грузовик Mercedes врезался в здание торгово-развлекательного центра Солнечная галерея. Перед этим он протаранил припаркованную легковушку.

Об этом сообщает местное издание Первый городской.

Предварительно было установлено, что причиной происшествия стал эпилептический приступ у водителя грузовика, из-за чего он потерял управление, протаранил припаркованную Skoda и врезался в главный вход ТРЦ.

Вместе с водителем в салоне грузовика находились двое грузчиков. Все три человека были госпитализированы в ближайшую больницу.

Эпилептические приступы могут возникнуть вследствие черепно-мозговой травмы и перенесенной инфекции головного мозга. Кроме этих причин эпилепсию могут вызвать опухоли или инсульт.

Стоит отметить, что статистика смертности из-за ДТП в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

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