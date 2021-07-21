Экологическое бедствие случилось 20 июля в Киеве

В Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах произошел мор уток и рыбы. Местной жительнице Татьяне Войнаровской удалось сделать несколько фото с мертвыми жителями водоема.

Снимками экологического бедствия она поделилась в Facebook-сообществе "Соседи. Голосеево".

На снимках можно заметить мертвые тушки рыб и уток лежат вокруг одного из прудов. К тому же жители Голосеевского района пожаловались, что вода в прудах и озерах района в последнее время имеет неприятный запах, а в отдельных водоемах в последние недели она меняла свой цвет на коричневый.

Мор рыбы в прудах Голосеево фиксируют уже не первый раз, а вот случаи гибели уток местные жители припомнить не смогли. Некоторые даже предположили, что уток кто-то отравил.

Стоит отметить, что наиболее благополучны в плане мора рыбы небольшие быстрые ручьи и реки с большим количеством родников и перекатов по руслу водотока. Такие водоемы населяют виды рыб, наименее устойчивые к дефициту кислорода: форель ручьевая, хариус европейский и подкаменщик.

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