В результате аварии погибла семья из Винницкой области

На трассе Киев – Чоп 20 июля водитель Opel Vectra вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Mazda 6. В ней ехала с отдыха в Карпатах семья с двумя детьми.

Как сообщает Zaxid.net, виновником этого смертельного ДТП может быть 24-летний Роман Кашаник, племянник бывшего мэра Сколе Владимира Москаля.

Что виновником ДТП является именно Кашаник подтвердили несколько источников информации. В частности, об этом рассказали журналистам медики и правоохранители. Сейчас парень находится в реанимации, но угрозы для жизни нет.

Местные жители рассказали, что часто замечали, как парень ездил за рулем в нетрезвом состоянии. В день ДТП его тоже видели пьяным.

"Малой мажор этот запойный, любил пьяным садиться за руль. В этот день утром он пьяным ездил по Сколе, – рассказал местный.

При этом полиция еще официально не подтвердила наличие алкоголя в его крови.

Стоит отметить, что в результате аварии два человека скончались: пассажирка Mazda погибла на месте, а ее 10-летний сын – в больнице. Ее мужа и дочь срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

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