Пыталась скрыться с места, но не вышло

Прибывшие на место правоохранители увезли ее

В среду, 21 июля, судья Колегаева Светлана в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП на Оболони в Киеве. В сети опубликовали видео, где, по словам очевидца, она с компаньоном пыталась скрыться с места уже другой аварии, и тоже в нетрезвом виде.

Об этом информирует "Киев оперативный".

Находясь за рулем кроссовера судья не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги на тротуар и едва не сбил людей, после чего врезался в столб. На месте собралось множество людей, которые хотели устроить самосуд над водителем.

Как отметили на Facebook-странице ЗупиниЛося это дело уже пытаются "замять".

Прибывшие на место правоохранители увезли судью на медицинское освидетельствование, так как она имела явные признаки алкогольного опьянения.

По словам очевидца, судья попалась не первый раз за пьяным вождением. Так, якобы несколько дней назад она повредила двери другого авто на улице Московская, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и пыталась скрыться с места происшествия.

Напомним, что на киевской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами, кадры ДТП.

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