Популярный украинский курорт затопило - есть жертвы непогоды
Так, в Бердянске 22 июля прошел сильный ливень, сообщает "Про Бердянск".
Сильные дожди начались в 16.00 и в течение нескольких часов полностью затопили город, движение транспорта остановилось.
Центр и все микрорайоны города оказались затопленными.
Трагедия произошла на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского в Бердянске.
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По предварителым данным из-за обрыва провода, который упал в лужу, погибли двое прохожих.
По состоянию на 20:00 тела погибших оставались в воде.
Медики скорой и спасатели ждали электриков, которые отключили напряжение и можно было бы достать тела из воды.
Напомним, вследствие непогоды в Украине оказались подтоплены дома и дороги.
В Раховском районе Закорпатской области из-за ливней поднялась вода в местных потоках, что привело к подтоплению жилых домов и автомобильных дорог.
Было подтоплено 22 домохозяйств и 3 подвальные помещения жилых домов в пгт Ясиня и селе Лазещина.
Кроме этого, состоялся вылив воды на автодорогу государственного значения Н 09 «Мукачево-Рогатин-Львов» вблизи пгт Ясиня протяженностью 30 м.
Также повреждено дорожное покрытие по ул. Стебный в пгт Ясиня и дорогу местного значения (около 35 м.) в с. Богдан.
По состоянию на вечер субботы отрезанными от автомобильного сообщения оставались около 400 дворов в пгт Ясиня.
Для ликвидации последствий стихии привлечено 4 единицы техники и 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.
К слову, непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.
Как сообщала Politeka, стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka писала, что Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.