Люди в шоке

В Киеве устроили свалку фруктов



Как передает Politeka.net, кадры с места показали в сюжете "Київ. NewsRoom" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)



Гниющую кучу персиков и винограда обнаружила местная жительница, которая гуляла с собакой вблизи парка Партизанской Славы.

На опубликованных кадрах видно, что несколько десятков ящиков с фруктами лежа под палящим солнцем и продолжают портиться.

Местные предполагают, что продукты вывезли с Дарницкого рынка, расположенного неподалеку. Девушка, которая обнаружила свалку, говорит, что запах здесь стоит сильный.

Стоит отметить, что такой метод "утилизации" нереализованной продукции в Украине не редкость.

Ранее в Днепре люди завалили обочины огурцами, которые теперь гниют под палящим солнцем.

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