В Киеве устроили свалку фруктов
Как передает Politeka.net, кадры с места показали в сюжете "Київ. NewsRoom" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Гниющую кучу персиков и винограда обнаружила местная жительница, которая гуляла с собакой вблизи парка Партизанской Славы.
На опубликованных кадрах видно, что несколько десятков ящиков с фруктами лежа под палящим солнцем и продолжают портиться.
Местные предполагают, что продукты вывезли с Дарницкого рынка, расположенного неподалеку. Девушка, которая обнаружила свалку, говорит, что запах здесь стоит сильный.
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