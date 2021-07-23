Внезапно не стало украинского медика и ученого
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке "Украинской академии дерматовенерологии".
Маврова Геннадия Ивановича был доктором медицинских наук, профессором, заведующего отделом ИППП/ВИЧ ГУ "Института дерматологии и венерологии НАМН Украины".
Маврова Геннадия Ивановича был доктором медицинских наук, профессором, заведующего отделом ИППП/ВИЧ ГУ "Института дерматологии и венерологии НАМН Украины".
"Неожиданная смерть Геннадия Ивановича — потеря для родных, близких, для коллег и друзей. Выражаем всем свои искренние соболезнования!", - говорится в сообщении.
Коллеги говорят, что он был человеком глубокого ума и интеллекта, умелым руководителем, наставником и советчиком.
Украинцы и коллеги выразили свои соболезнованиям его родным и близким.
Такой молодой .... !!! Царство небесное!", "Светлая память. искренние соболезнования", "Светлая память, Земля пухом ... соболезнования родным", - писали в комментариях под постом.
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