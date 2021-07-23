Внезапно не стало украинского медика и ученого





Маврова Геннадия Ивановича был доктором медицинских наук, профессором, заведующего отделом ИППП/ВИЧ ГУ "Института дерматологии и венерологии НАМН Украины". Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщили на Facebook-страничке "Украинской академии дерматовенерологии".Маврова Геннадия Ивановича был доктором медицинских наук, профессором, заведующего отделом ИППП/ВИЧ ГУ "Института дерматологии и венерологии НАМН Украины".

"Неожиданная смерть Геннадия Ивановича — потеря для родных, близких, для коллег и друзей. Выражаем всем свои искренние соболезнования!", - говорится в сообщении.

Коллеги говорят, что он был человеком глубокого ума и интеллекта, умелым руководителем, наставником и советчиком.

Украинцы и коллеги выразили свои соболезнованиям его родным и близким.

Такой молодой .... !!! Царство небесное!", "Светлая память. искренние соболезнования", "Светлая память, Земля пухом ... соболезнования родным", - писали в комментариях под постом.



