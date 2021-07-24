Что горит на Майдане?

Киевлян напугал черный дым, который вздымался в небо в самом центре столицы

Сначала о ЧП заявили очевидцы в телеграм-канал «Киев сейчас» и опубликовали первые кадры, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По их словам, черный дым они заметили на Крещатике, в субботу 24 апреля.

«Сильный пожар на Крещатике, 13», - говорится в публикации телеграм-канала.

На опубликованных в сети видео видно, как над одним из домов поднимается огромный столб черного дыма.

Немного позже изданию Информатор удалось узнать подробности о пожаре от спасателей.

По их данным, сигнал о возгорании поступил в ГСЧС около 14:30.

«Загорелся мусор. Судя по характеру дыма — предварительно, горят покрышки», - пишет издание.

Пламя удалось локализовать.

К счастью, пострадавших нет.

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