Киевлян напугал черный дым, который вздымался в небо в самом центре столицы
Сначала о ЧП заявили очевидцы в телеграм-канал «Киев сейчас» и опубликовали первые кадры, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По их словам, черный дым они заметили на Крещатике, в субботу 24 апреля.
«Сильный пожар на Крещатике, 13», - говорится в публикации телеграм-канала.
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На опубликованных в сети видео видно, как над одним из домов поднимается огромный столб черного дыма.
Немного позже изданию
По их данным, сигнал о возгорании поступил в ГСЧС около 14:30.
«Загорелся мусор. Судя по характеру дыма — предварительно, горят покрышки», - пишет издание.
Пламя удалось локализовать.
К счастью, пострадавших нет.
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