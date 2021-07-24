В Польше на дороге случилась авария с погибшими и пострадавшими украинцами
Смертельное ДТП произошло утром на трассе вблизи города Радомско. Там столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с пассажирским микроавтобусом Volkswagen. В салоне автобуса находились 9 человек, семь из которых - граждане Украины, сообщает польское издание
Один украинец погиб, остальных госпитализировали в больницу с разными травмами. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом
"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих из выписали из больницы. К сожалению, есть грустная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", - заявил он.
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Причиной аварии, как установили правоохранители, стала легковушка, которая неожиданно вылетела на встречную полосу. За рулем автомобиля находилась пьяная 36-летняя местная жительница (тест на алкоголь показал 4 промилле)
Удар после столкновения был настолько сильным, что оба транспорта оказались в канавах с разных сторон.
Напомним, что микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польской трассе, много раненых: первые детали и кадры
Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.