На Украину действует антициклон, который создает хорошие условия
Антициклон DANA принес в Украину комфортные условия. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщения Укргидрометцентра.
Так, 25 июля ожидается сухая погода со слабым ветром и температурой ночью 11-17 °, на побережье морей до 20 °, днем 24-30 °, а в понедельник в южной части до 33 ° тепла.
В частности в Киевской области также не ожидаются осадки - ветер преимущественно юго-восточный 3-8 м/с.
Температура ночью 15-17 °, днем 27-29 ° тепла.
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Уточняется, что в столице 25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха + 25 + 27 °.
Синоптик Наталья Диденко также в своем Фейсбук рассказала, что 25 июля будет очень солнечно, а осадки - маловероятны. Однако дожди все же возможны в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины.
По ее словам, в Украине будут наблюдаться красивые облака, которыми обязательно нужно полюбоваться. Синоптик советует побыть на природе с родными, а также попутешествовать, в том числе по пейзажным местам Украины.
"Смело выбирайтесь в выходные из дома - невероятно роскошная погода и пейзажи вокруг!", - призвала Наталья Диденко в своем посте.
Отметим, что синоптики предупредили о новом повышении температуры в ближайшие дни.
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