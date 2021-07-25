Какая погода будет 25 июля

На Украину действует антициклон, который создает хорошие условия

Антициклон DANA принес в Украину комфортные условия. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщения Укргидрометцентра.

Так, 25 июля ожидается сухая погода со слабым ветром и температурой ночью 11-17 °, на побережье морей до 20 °, днем ​​24-30 °, а в понедельник в южной части до 33 ° тепла.

В частности в Киевской области также не ожидаются осадки - ветер преимущественно юго-восточный 3-8 м/с.

Температура ночью 15-17 °, днем ​​27-29 ° тепла.

Уточняется, что в столице 25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха + 25 + 27 °.

Синоптик Наталья Диденко также в своем Фейсбук рассказала, что 25 июля будет очень солнечно, а осадки - маловероятны. Однако дожди все же возможны в Карпатах и ​​затронут северные районы Сумщины и Черниговщины.

По ее словам, в Украине будут наблюдаться красивые облака, которыми обязательно нужно полюбоваться. Синоптик советует побыть на природе с родными, а также попутешествовать, в том числе по пейзажным местам Украины.

"Смело выбирайтесь в выходные из дома - невероятно роскошная погода и пейзажи вокруг!", - призвала Наталья Диденко в своем посте.

Отметим, что синоптики предупредили о новом повышении температуры в ближайшие дни.

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