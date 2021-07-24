Выходные в Украине начнутся с теплой и солнечной, но при этом не слишком жаркой погоды
О том, какой будет суббота, 24 июля, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
После долгой жары, на смену которой пришли дожди с грозами и резкое похолодание, погода в Украине стабилизируется. При этом температуры будут достаточно комфортными: не выше +28 градусов.
Осадков в субботу также не ожидается: по всей стране будет солнечно.
На севере страны столбики термометров ночью покажут от +13 до +15 градусов, а днем – от +25 до +28.
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В западных областях ночью температуры опустятся до +12…+15 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+27.
В центре Украины ночью ожидается от +13 до +16 градусов, а днем – от +25 до +28.
В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +13 до +16 градусов, а дневные – от +26 до +28.
На юге ночью ожидается от +15 до +20 градусов, а днем – от +26 до +28.
Синоптики также предупредили, что в субботу в Волынской, Житомирской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму будет наблюдаться чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, сильный торнадо напугал отдыхающих в Кирилловке, появилось видео.
Как сообщала Politeka, Украина попадет под влияние антициклона, стало известно, как изменится погода.
Также Politeka писала, что потоп на украинском курорте унес жизни людей: кадры с места.