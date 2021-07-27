Нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие рекорды

Человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары.

Такое исследование было сделано Высшей технической школой Цюриха, опубликованного в журнале Nature Climate Change, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 - 2050-е годы, а в 2051 - 2080-е годы - от трех до 21 раза чаще.

Было также установлено, что Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.

Результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

Стоит отметить, что декабрь 2021 года будет в Украине суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима - с морозами и снегопадами.

Что касается января, то он начнется с потепления. Хотя уже к Старому Новому году 14 января придут морозы, которые задержатся до 19-го числа.

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