Яка погода буде 25 липня

На Україну діє антициклон, який створює хороші умови

Антициклон DANA приніс в Україну комфортні умови. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Так, 25 липня очікується суха погода зі слабким вітром і температурою вночі 11-17 °, на узбережжі морів до 20 °, вдень 24-30 °, а у понеділок у південній частині до 33 ° тепла.

Зокрема в Київській області також не очікуються опади - вітер переважно південно-східний 3-8 м/с.

Температура вночі 15-17 °, вдень 27-29 ° тепла.

Уточнюється, що в столиці 25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря + 25 + 27 °.

Синоптик Наталка Діденко також у своєму Фейсбук розповіла, що 25 липня буде дуже сонячно, а опади - малоймовірні. Однак дощі все ж можливі у Карпатах і торкнуться північних районів Сумщини та Чернігівщини.

За її словами, в Україні будуть спостерігатися красиві хмари, якими обов'язково потрібно помилуватися. Синоптик рекомендує побути на природі з рідними, а також помандрувати, в тому числі по пейзажних місцях України.

"Сміливо вибирайтеся у вихідні з дому - неймовірно розкішна погода і пейзажі навколо!",- закликала Наталка Діденко у своєму пості.

Зазначимо, що синоптики попередили про нове підвищення температури найближчими днями.

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