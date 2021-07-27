Украинка попала в больницу после визита к парикмахеру
Как передает Politeka.net, подробности случившегося пострадавшая рассказала в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
18-летняя Анастасия хотела покрасить волосы и записалась к мастеру, которая работала на дому.
Во время процедуры милирования у нее резко запекла кожа, но фольгу с волос пакикмахер сняла не сразу.
По ее словам, такое ощущение является нормой, но когда у девушки уже не было сил терпеть, мастер также заподозрила неладное.
По ее словам, такое ощущение является нормой, но когда у девушки уже не было сил терпеть, мастер также заподозрила неладное.
Сначала женщина отправилась с Настей в больницу, вернула деньги за покраску и дала 350 гривен на лекарства, но позже заблокировала ее номер в телефоне.
В итоге у девушки диагностировали сильный химический ожог и теперь ей нужна пересадка кожи на голове.
В полиции уже выяснили, что "парикмахер" не имеет профильно го образования и вообще не зарегистрирована как предприниматель.
Теперь пострадавшая намерена подавать в суд на "мастера".
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