Украинка попала в больницу после визита к парикмахеру





Как передает Politeka.net , подробности случившегося пострадавшая рассказала в сюжете " ТСН " (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

18-летняя Анастасия хотела покрасить волосы и записалась к мастеру, которая работала на дому.

Во время процедуры милирования у нее резко запекла кожа, но фольгу с волос пакикмахер сняла не сразу.



По ее словам, такое ощущение является нормой, но когда у девушки уже не было сил терпеть, мастер также заподозрила неладное.



Сначала женщина отправилась с Настей в больницу, вернула деньги за покраску и дала 350 гривен на лекарства, но позже заблокировала ее номер в телефоне.

В итоге у девушки диагностировали сильный химический ожог и теперь ей нужна пересадка кожи на голове.

В полиции уже выяснили, что "парикмахер" не имеет профильно го образования и вообще не зарегистрирована как предприниматель.

Теперь пострадавшая намерена подавать в суд на "мастера".