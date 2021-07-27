Мужчины даже ничего не сказали, а просто набросились

Возле памятника Шевченко во Львове 5 молодых людей избили поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу. Злоумышленники сначала применили газовый баллончик. Потом избили и обокрали.

Как рассказал Савин на своей странице в Facebook нападавшие – молодые люди в возрасте 20-25 лет.

Поэт подвергся химическим ожогам первой степени. Также у него сильно разбит нос. У музыканта – рана на голове.

Писатель говорит, что за ними наблюдали давно. Еще тогда, когда Савин читал стихи на площади Рынок. Это они увидели на камерах видеонаблюдения.

"Между нами и нападавшими не было никакого диалога. Ни одного разговора. Ни одного слова. Что просто возмущает, потому что причин силового и слезоточивого вмешательства – 0 целых, 0 десятых", - вспомнил он.

Однако Савин подозревает, что на них напали из-за того, что он поэтично назвал Максима Вербу "коханим другом". Злоумышленники, видимо, подумали, что мужчины принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Поэтому совершили нападение из-за дискриминации.

По мнению Савина, это не является причиной, чтобы бить и грабить людей. Даже если бы он выразил поддержку геям и лесбиянкам. При том Савин подчеркивает, что является "чистым националистом" и "ничего не имеет к гомосексуальным влияниям".

Пострадавшие прошли медобследование и написали заявления в отделении полиции. Менее чем за сутки злоумышленников нашли. Предполагаемых преступников могут посадить в тюрьму от 4 до 6 лет.



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