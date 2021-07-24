Киян налякав чорний дим, який здіймався в небо в самому центрі столиці
Спочатку про НП заявили очевидці в телеграм-канал "Київ зараз" і опублікували перші кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За їхніми словами, чорний дим вони помітили на Хрещатику, в суботу 24 квітня.
"Сильна пожежа на Хрещатику, 13», - йдеться в публікації телеграм-каналу.
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На опублікованих в мережі відео видно, як над одним з будинків піднімається величезний стовп чорного диму.
Трохи пізніше виданню
За їхніми даними, сигнал про загоряння надійшов до ДСНС близько 14:30.
«Загорілося сміття. Судячи з характеру диму-попередньо, горять покришки», - пише видання.
Полум'я вдалося локалізувати.
На щастя, постраждалих немає.
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