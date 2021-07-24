Що горить на Майдані?

Киян налякав чорний дим, який здіймався в небо в самому центрі столиці

Спочатку про НП заявили очевидці в телеграм-канал "Київ зараз" і опублікували перші кадри, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За їхніми словами, чорний дим вони помітили на Хрещатику, в суботу 24 квітня.

"Сильна пожежа на Хрещатику, 13», - йдеться в публікації телеграм-каналу.

На опублікованих в мережі відео видно, як над одним з будинків піднімається величезний стовп чорного диму.

Трохи пізніше виданню Інформатор вдалося дізнатися подробиці про пожежу від рятувальників.

За їхніми даними, сигнал про загоряння надійшов до ДСНС близько 14:30.

«Загорілося сміття. Судячи з характеру диму-попередньо, горять покришки», - пише видання.

Полум'я вдалося локалізувати.

На щастя, постраждалих немає.

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