В Киеве мужчина устроил погром на Аллее Героев Небесной Сотни Как передает Politeka.net , об этом сообщили в полиции столицы. Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 июля. К патрульным обратились очевидцы, и сообщили, что неизвестный разрушает клумбы. Полицейским удалось задержать хулигана. Им оказался 41-летний уроженец Донецкой области. Причину своего поступка он объяснить не мог. Инцидент квалифицировали как "мелкое хулиганство". Нарушителю теперь грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни.

Она кружилась, танцевала и сидела на монументе.



