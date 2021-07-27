В Киеве мужчина устроил погром на Аллее Героев Небесной Сотни
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в полиции столицы.
Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 июля. К патрульным обратились очевидцы, и сообщили, что неизвестный разрушает клумбы.
Полицейским удалось задержать хулигана.
Им оказался 41-летний уроженец Донецкой области. Причину своего поступка он объяснить не мог.
Инцидент квалифицировали как "мелкое хулиганство". Нарушителю теперь грозит до пятнадцати суток административного ареста.
Ранее мы сообщали, что в Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной Сотни.
Она кружилась, танцевала и сидела на монументе.
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По словам автора видео, девушка попросила, чтобы ее не трогали и ушли. Более того, она утверждала, что таким образом выражает Героям уважение.
Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.
Как сообщала Politeka ранее, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни.
Ранее сообщалось, что в Одессе вандалы изуродовали памятник казацкому атаману.