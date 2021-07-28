Циклоны принесут в Украину сильные дожди и даже грозы, однако снижения температур на фоне осадков ждать не стоит
Так, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 28 июля Украина окажется под влиянием северных циклонов Elior и Dirk. Из-за них ближайшей ночью и утром на западе и севере страны погода изменится: там пройдут дожди с грозами. Днем дожди ожидаются в основном в северных районах Сумской и Черниговской областей, а со второй половины дня и вечером дожди распространятся на все западные и центральные области за исключением Днепропетровской.
Впрочем, осадки в этот раз не принесут с собой прохлады.
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Так, ночью в северных областях температуры будут колебаться от +17 до +19 градусов, а днем – от +27 до +29.
На западе ночью ожидается от +15 до +20 градусов, а днем – от +28 до +33.
В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов, а днем – от +29 до +32.
На востоке ночью ожидается от +14 до +21 градуса, а днем – от +30 до +34.
На юге ночные температуры будут колебаться от +18 до +24 градусов, а дневные – от +29 до +34 градусов.
Напомним, украинцев предупредили о резком похолодании в августе.
Как сообщала Politeka, синоптики рассказали об аномальной погоде в Украине.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасности в связи с надвигающимися грозами и градом.