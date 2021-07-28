Циклоны принесут в Украину сильные дожди и даже грозы, однако снижения температур на фоне осадков ждать не стоит

Так, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 28 июля Украина окажется под влиянием северных циклонов Elior и Dirk. Из-за них ближайшей ночью и утром на западе и севере страны погода изменится: там пройдут дожди с грозами. Днем дожди ожидаются в основном в северных районах Сумской и Черниговской областей, а со второй половины дня и вечером дожди распространятся на все западные и центральные области за исключением Днепропетровской.

Впрочем, осадки в этот раз не принесут с собой прохлады.

Так, ночью в северных областях температуры будут колебаться от +17 до +19 градусов, а днем – от +27 до +29.

На западе ночью ожидается от +15 до +20 градусов, а днем – от +28 до +33.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов, а днем – от +29 до +32.

На востоке ночью ожидается от +14 до +21 градуса, а днем – от +30 до +34.

На юге ночные температуры будут колебаться от +18 до +24 градусов, а дневные – от +29 до +34 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о резком похолодании в августе.

Как сообщала Politeka, синоптики рассказали об аномальной погоде в Украине.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасности в связи с надвигающимися грозами и градом.