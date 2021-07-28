В Дрогобыче скончался 16-летний подросток Глеб Гаркуша
Он накануне перелезал через металлическое ограждение и зацепился ногой. Парень сразу попросил вызвать ему скорую. Однако медики не отвечали на звонок.
Об этой трагичной истории пишет местное издание "Медіа Дрогобиччина".
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Известно, что молодой человек отдыхал с друзьями в центре Дрогобыча. Впоследствии он решил перелезть через металлический забор. Вдруг решетка деформировалась под его весом. В итоге подростку проткнуло ногу до кости.
Мать рассказывает, что ее сын еще был в сознании и просил вызвать скорую. Однако через 5 – 7 минут его состояние ухудшилось.
Товарищ Глеба смог перелезть через забор и хотел помочь парню. Другим друзьям сказал звонить в скорую, но медики ответили аж через 20 минут.
Это случилось 12 июля, но огласку инцидент получил сейчас. Мать несовершеннолетнего никак не решалась рассказать о его смерти. Женщина уверена, что ее сына можно было спасти, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь, однако друзья Глеба не смогли дозвониться ни в одну из экстренных служб.
Мать рассказывает, что Глеб очень тяжело дышал. Но оператор, к которому удалось дозвониться, вместо того, чтобы помочь, возмущался, что якобы там частная территория и скорая туда не сможет приехать.
Когда приехали медики, то Глеб уже был мертв. Алла Гаркуша говорит, что врач даже не вышел из служебного авто. А медицинская сестра жаловалась, что не сможет перелезть через забор. Подростку помогли только друзья и их родственники.
Женщина планирует подавать в суд на медиков. Она хочет, чтобы больше подобная трагедия не повторилась.
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