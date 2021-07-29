В России госпитализировали актера Владимира Стеклова
Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
По предварительной информации 73-летний артист находится в состоянии средней тяжести.
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"Да, он госпитализирован, его увезли на скорой", - в комментарии российским СМИ поделился представитель актера.
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Это минимальный суточный прирост в июле: в последний раз меньшее значение фиксировалось 30 июня, когда за 24 часа заболели 21 тыс. человек. Всего к 27 июля общее число заболевших в стране достигло 6,172 млн.
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