В России госпитализировали актера Владимира Стеклова

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

По предварительной информации 73-летний артист находится в состоянии средней тяжести.

В больнице Стеклов попал с диагнозом ковид - у актера поражено 50% легких.

"Да, он госпитализирован, его увезли на скорой", - в комментарии российским СМИ поделился представитель актера.





Стоит отметить, что за минувшие сутки в России выявили 23 032 новых случая заболевания COVID-19

Это минимальный суточный прирост в июле: в последний раз меньшее значение фиксировалось 30 июня, когда за 24 часа заболели 21 тыс. человек. Всего к 27 июля общее число заболевших в стране достигло 6,172 млн.

Напомним, ушел из жизни Владимир Меньшов: медики боролись до последнего, детали

Как сообщала Politeka, перестало биться сердце звезды сериалов "Роксолана" и "Папик", что известно: "Большая потеря".

Также Politeka писала, что тело известного советского актера нашли в собственной квартире: "не дожил до юбилея".