Появился прогноз погоды на август в Украине

Третий месяц будет сухим и довольно жарким. Хотя в первую неделю августа ожидаются две небольшие почти бездождевые бури, затем осадки прекратятся, а столбик термометра с каждым днем будет ползти все выше и выше.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Леонид Горбань для ТСН.

Вероятнее всего, что прохладнее будет на западе, а в остальных регионах возможно до 20 жарких дней, а на юге – почти весь месяц окажется очень жарким и сухим. При этом не приходится ожидать, что Украину продолжат заливать дожди, период сильных дождей прошел.

Так, средняя месячная температура августа предполагается на уровне 25-30°, в Карпатах 16-18°, что на выше климатической нормы. При этом количество осадков будет в пределах климатической нормы, отмечают синоптики. Так, их месячное количество в стране ожидается на уровне 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм.

По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня днем в середине августа может быть под 40 градусов при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на 2-3 дня резко снизится до 20-22 градусов под воздействием холодного антициклона.

Перед Днем Независимости снова потеплеет до 26-28 градусов – и лето на этом закончится.

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