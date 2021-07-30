В Киеве отец потерял маленького ребенка
29 июля пропал 5-летний мальчик с проблемами здоровья. Об изчезновении заявил отец в полицию. Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь телеграм-канал Патрульной полиции Киева.
"Я отошел на несколько минут и за это время сын пропал. Помогите", сообщил отец полиции.
Как рассказала мать ребенка, её муж прогуливался с сыном на территории школы на улице Преображенская. Он оставил сына кататься на самокате и отошел на несколько минут, прийдя на место, сына уже не было.
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Полицейские обследовали всю территорию и вскоре нашли 5-летнего мальчика на улице Протасов яр.
С отцом ребенка провели профилактическую беседу, с целью не допустить подобных ситуаций в будущем.
Напомним, недавно в Харькове потерялся ребенок. Мама мальчика объяснила, что во время прогулки потеряла 8-летнего сына. В полицию поступило сообщение, что на улице Светлой прохожие обнаружили мальчика, который был похож по описанию. По его словам, он не смог найти дорогу домой. Маме вернули мальчика и провели с ней воспитательную беседу.
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