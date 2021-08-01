Автокатастрофа унесла жизнь восходящей звезды футбольного клуба
Трагедия разыгралась вечером в пятницу, 30 июля.
16-летний футболист действующего чемпиона Нидерландов - клуба "Аякс" Ноа Гассер разбился в автомобиле. Также с футболистом в машине находился его старший брат. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
Как стало известно, авто в котором ехали парни внезапно вылетел на встречку и столкнулся с такси. Братья погибли, а водитель такси был госпитализирован в больницу с травмами. Подробности о его состоянии не сообщаются.
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В связи со скорбью футбольный клуб Амстердама Аякс наденет траурные повязки, в спорткомплексе De Toekomst. Также приспустят флаги, а перед началом матча погибшего игрока почтут минутой молчания.
Ранее мы сообщали, что очередное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Украине.
Трагическая авария случилась вечером в субботу, 31 июля, в селе Мохнатин Новобелоуского ОТГ, что в Черниговской области.
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