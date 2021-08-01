Парню было всего 16 и его называли восходящей звездой футбола

Автокатастрофа унесла жизнь восходящей звезды футбольного клуба

Трагедия разыгралась вечером в пятницу, 30 июля.

16-летний футболист действующего чемпиона Нидерландов - клуба "Аякс" Ноа Гассер разбился в автомобиле. Также с футболистом в машине находился его старший брат. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Как стало известно, авто в котором ехали парни внезапно вылетел на встречку и столкнулся с такси. Братья погибли, а водитель такси был госпитализирован в больницу с травмами. Подробности о его состоянии не сообщаются.

В связи со скорбью футбольный клуб Амстердама Аякс наденет траурные повязки, в спорткомплексе De Toekomst. Также приспустят флаги, а перед началом матча погибшего игрока почтут минутой молчания.

Ранее мы сообщали, что очередное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Украине.

Трагическая авария случилась вечером в субботу, 31 июля, в селе Мохнатин Новобелоуского ОТГ, что в Черниговской области.

Там иномарка на большой скорости влетела в частный дом.

Напомним, что микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польской трассе, много раненых: первые детали и кадры

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.