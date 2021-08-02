В курортном поселке Кирилловка столкнулись два морских транпорта

1 июля в украинском курортном поселке Кирилловка Запорожской области произошло столкновение водного транспорта. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на РИА-Мелитополь.

В результате столкновения гидроскутера и надувного "банана" пострадали 4 человека. Среди них 2 мужчины - 30 и 41 года, 41-летняя женщина и 9-летний ребенок.

Госпитализировали двух человек - 30-летнего мужчину с закрытой травмой поясничного отдела и 41-летнюю женщину с закрытой травмой правого бедра. Остальным сотрудники скорой оказали помощь на месте.

На месте происшествия работали 2 фельдшерские бригады. Полиция не даавала официального комментария.

Напоминаем, на украинском курорте зафиксировали опасную болезнь. В деревне Чорне поле кот покусал 4-ех людей. Как оказалось позже, он болел бешенством. Супружеская пара находится на лечении, а в селе ввели карантинные ограничения. Также, решили привить от бешенства местных животных.

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