Убыток в несколько миллионов гривен

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения денег

В Тернопольской области СБУ раскыла схему присвоения бюджетных средств. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чиновники строительной компании при выполнении работ по реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО / ОСС завысили стоимость работ на 15.5%.

Как сообщает пресс-служба, общая сумма ущерба составляет более 3,3 миллиона гривен.

По данным следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройки приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО / Росс. Договорная стоимость работ составила почти 21 миллион гривен.

В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ. Дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Таким образом завысили стоимость ремонта на 15.5%. И это привело к «замораживанию» строительства в 2019 году.

Решается вопрос об избрании меры пресечения владельцу компании.

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