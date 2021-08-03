Погода будет сильно отличаться в зависимости от области

В Украине наконец-то спадет жара, которая столь длительное время мучила украинцев

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, во вторник в Украине снизится температура. Практически во всех областях жара спадет, а в некоторые регионы придут грозовые дожди. Высокая температура задержится только в восточных областях.

По прогнозам синоптиков, дожди 3 августа ожидаются в восточных и южных регионах. Также осадки будут во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На Западе температура воздуха опустится до 23-26 градусов. Ночью ожидается 12-14 градусов. Ближе к Центру температура будет немного выше, но останется такой же комфортной. В Киеве ожидается 25-27 градусов, а в других областях температура может подняться до 28 градусов.

В южных и восточных областях, несмотря на дожди, во вторник будет жарко. Там будет сохраняться температура в пределах 29-31 градуса. Жарче всего будет на крайнем Востоке. Там столбики термометра прогреются до 33-35 градусов.

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