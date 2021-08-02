В большей части регионов Украины прогнозируется похолодание
В большинстве районов Украины с завтрашего дня ожидается спадение жары. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на заявление метеоролога Натальи Диденко в Facebook.
В Киеве 3-его августа температура воздуха снизится и на протяжении дня составит +25+26 градусов. В большинстве регионов температура также снизится до +25+28 градусов.
"Как раз - почти идеальный день наконец кому-то докрасить крышу, развесить на проветривание ковры, починить что-то во дворе, просто нормально подъехать и пройтись непекельним воздухом)", комментирует погоду метеоролог.
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Однако, на востоке в ближайшие дни будет поддерживаться температура +29+33 градуса.
"Атмосферный фронт во вторник зацепится за наш Восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятные кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах.", пишет у себя на странице Наталья Диденко.
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