Синоптики рассказали о погоде в Украине на осень 2021 года

Сентябрь, по сути, станет продолжением августа. Дождей будет мало, а температура будет находиться на уровне +26 градусов. И такая погода может продержаться до октября, однако снег пойдет уже в ноябре, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Такой прогноз предоставили на сайте World-weather.

Еще 10 дней украинцы будут радоваться теплу в первый месяц осени, однако уже во второй декаде сентября похолодает и пойдут дожди. Температура воздуха опустится с +26 до +18 градусов днем, ночью будет минимум +12 градусов.

Сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Температура воздуха днем в среднем ожидается +22... +25 градусов, ночью похолодает до +12.

Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег. А температура воздуха опустится до +3 градусов днем. Ночью возможны заморозки до -2 градусов.

В свою очередь Леонид Горбань отметил, что первую неделю сентября еще будет радовать украинцев теплом, однако температура воздуха уже не будет столь изнурительной. По его словам, октябрь будет сухим, но с ночными морозами. Также возможны сильные дожди в конце месяца. В ноябре холода продолжатся, ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

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