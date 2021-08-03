В Украине ожидаются дожди с грозами, но не во всех областях
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Специалист отметила, что уже завтра к нам пожалует циклон Henri, который принесет с собой дожди и грозы.
"Сначала робко, местами, а к вечеру осадков станет больше и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области", - сообщила Диденко.
По словам синоптика, остальным регионам осадки в среду не грозят.
Также Диденко отметила, температурная карта Украины сложится таким образом:
- На Востоке и юге +27+32 градуса.
- В западных областях +22+26 градусов.
- Север и Центр - +25+29 градусов.
Синоптик предупреждает, что 5-6 августа в Украине ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений.
Напомним, что непогода парализовала движение поездов в Одессе: что известно.
Ранее Politeka писала, что синоптики сообщили о неустойчивой погоде в Украине: "Дожди с грозами и…".
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Вера Брежнева располнела и назвала свой новый вес: "Позволяла себе все"
Ксении Мишиной понадобилась срочная медицинская помощь: "Утро не очень доброе"
Комаров, Джамала и Ефросинина показали своих сестер-красоток, о которых многие не догадывались: семейные фото
Известный актер внезапно ушел из жизни прямо на съемках, детали трагедии: "Сидя на лошади..."
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
А еще Politeka сообщала, что в Украину несется похолодание: где будут дожди и грозы.