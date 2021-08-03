Специалист отметила, что уже завтра к нам пожалует циклон Henri, который принесет с собой дожди и грозы.

"Сначала робко, местами, а к вечеру осадков станет больше и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, остальным регионам осадки в среду не грозят.

Также Диденко отметила, температурная карта Украины сложится таким образом:

На Востоке и юге +27+32 градуса.

В западных областях +22+26 градусов.

Север и Центр - +25+29 градусов.

Синоптик предупреждает, что 5-6 августа в Украине ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений.

Напомним, что непогода парализовала движение поездов в Одессе: что известно.

Ранее Politeka писала, что синоптики сообщили о неустойчивой погоде в Украине: "Дожди с грозами и…".

А еще Politeka сообщала, что в Украину несется похолодание: где будут дожди и грозы.