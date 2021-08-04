Состояние известной популярной певицы МакЅим, которая еще в середине июня попала в реанимацию, наконец улучшилось

Пиар-менеджер 38-летней певицы Марины Абросимовой (настоящее имя МакЅим) Яна Богушевская рассказала, что врачи полтора месяца боролись за ее жизнь и наконец кризис миновал. Недавно певицу наконец отключили от аппаратов, она в полном сознании и дышит самостоятельно с помощью кислородной маски. МакЅим поговорила с дочерьми, мамой и своим директором Маргаритой, передает "СтарХит".

Однако о полном выздоровлении певицы говорить еще рано. Директор МакЅим Маргарита Соколова говорит, что певица хорошо выглядит, однако не собирается делиться записями личных бесед. Соколова убеждает, что МакЅим такая же красивая, как и была.

"Она только начинает осознавать, что с ней случилось, что она была в коме так долго. Конечно, для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал", - говорит Маргарита Соколова.

По словам директора, у Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, свешивает ноги с кровати, однако еще не ходит. Говорить о выписке артистки из клиники пока рано - тут все будет зависеть от того, с какой скоростью будет восстанавливаться ее организм.

"Марина передает огромный привет и благодарность тем, кто переживал за нее. Она почувствовала эту огромную поддержку и надеется вскоре поблагодарить всех лично", - добавила директор звезды.

Ранее Politeka писала, что известная певица в тяжелом состоянии, Леся Никитюк обратилась к украинцам: "Давайте поддержим".

Напомним, что известная российская певица оказалась между жизнью и смертью, появился прогноз врачей: "Легкие не могут работать".

А еще Politeka сообщала, что режиссер клипов МакЅим ушел из жизни, пока певица в критическом состоянии: подробности трагедии.