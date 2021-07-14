Хвороба, що здавалася спочатку всього лише застудою, довела 38-річну МакЅим до лікарняного ліжка й коми

Як відомо, російська співачка вже місяць перебуває в штучному коматозному стані, так як захворювання прогресує, вражаючи орган за органом. Зокрема, ураження легень становить вже 80%.

Що конкретно відбувається з МакЅим, розповів терапевт Андрій Звонков, посилаючись на результати останніх КТ, передає Тelegram-канал "Life shot".

За словами лікаря, в легенях співачки виявлено плеврит, який найчастіше викликаний бактерійною інфекцією.

"Це серйозне ускладнення при запаленні легенів, що викликає дихальну недостатність, тобто коли легені не можуть працювати", - роз'яснив він.

Крім того, у МакЅим є ознаки пієлонефриту (захворювання нирок) і полісинуситу (запалення шлуночків головного мозку).

При цьому Звонков зазначає, що молодий організм співачки за допомогою антибіотиків і крапельниць повинен впоратися з напастю.

"Сподіваюся, що на антибіотиках і крапельницях лікарям вдасться витягнути її, але це довгий процес. Це все досить небезпечно, але раз вона ще жива, значить, у неї є всі шанси жити", - додав він.

Нагадаємо, МакЅим загриміла в лікарню відразу після концерту в Казані 12 червня. Напередодні вона почала відчувати ознаки застуди, але терміновий тест на коронавірус показав негативний результат, тому вона вирішила не скасовувати виступ. На сцені МакЅим співала з температурою 39 градусів. Наступного дня її стан різко погіршився. Медики ввели її організм в кому, щоб врятувати.

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