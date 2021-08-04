Украинский регион накрыл мощный ливень с градом

Как передает Politeka.net, последствия непогоды на Ровенщине показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Мощный ветер ломал вековые деревья, а град практически уничтожил урожай людей.

Местные жители говорят, что из-за дождя плыло буквально все, включая асфальт - одну из дорог в деревне размыло до неузнаваемости.

Испуганные люди по домам молились, чтобы страшный ураган стих.

Огромной беды непогода натворила на огородах людей. Картофель у многих стал непригоден к употреблению - его вымыло из земли и он позеленел.

Сейчас люди убирают дворы и смотрят, что натворил ливень.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода продолжится здесь и в ближайшие дни.





По данным УкрГидрометцентра, 4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях град и шквалы 15-20 м /с. В этих регионах объявлен I уровень опасности.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.