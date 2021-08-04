Украинский регион накрыл мощный ливень с градом
Как передает Politeka.net, последствия непогоды на Ровенщине показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мощный ветер ломал вековые деревья, а град практически уничтожил урожай людей.
Местные жители говорят, что из-за дождя плыло буквально все, включая асфальт - одну из дорог в деревне размыло до неузнаваемости.
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Испуганные люди по домам молились, чтобы страшный ураган стих.
Огромной беды непогода натворила на огородах людей. Картофель у многих стал непригоден к употреблению - его вымыло из земли и он позеленел.
Сейчас люди убирают дворы и смотрят, что натворил ливень.
Согласно прогнозу синоптиков, непогода продолжится здесь и в ближайшие дни.
По данным УкрГидрометцентра, 4 августа днем в западных, Житомирской и Винницкой областях град и шквалы 15-20 м /с. В этих регионах объявлен I уровень опасности.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.