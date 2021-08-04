В Киеве на Лесном массиве мужчина поджог кафе
35-летний житель Киева подпалил кафе на Лесном массиве в Киеве. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в городе Киев.
Полиции пришло сообщение, что на улице Шолом-Алейхема подожгли кафе. Спасатели ликвидировали пожар. А полицейские поймали мужчину, который совершил правонарушение.
Как сообщают работники полиции, поджигатель объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось обсуживание в кафе, поэтому он решил поджечь заведение. Для этого он разбил окно, вылил в помещение зажигательную смесь и поджег её.
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В результате пожара был поврежден интерьер зала. Там полицейские нашли пластиковую бутылку, которую отправили на экспертизу.
Поджигателем оказался 35-летний киевлянин, который раньше не был судим. Как оказалось, мужчина был в стадии алкогольного опьянения. Ему светит до 10 лет заключения за вторую часть статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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