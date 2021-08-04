На бензин и дизельное топливо объявили новую максимальную цену
В Украине обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.
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Также, АЗС могут устанавливать свою наценку на бензин.
Напомним, тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15% до 70%. Это зависит от региона, города или территориальной общины. Больше всего подорожание коснется тех украинцев, кто пользуется централизированным отоплением и горячей водой.
Основная причина подорожания тепла и воды – с мая этого года сами тепловики начали покупать газ у "Нафтогаза" существенно дороже, чем раньше. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров. Но еще в прошлом отопительном сезоне газ в тарифе стоил вдвое дешевле
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