На бензин и дизельное топливо объявили новую максимальную цену

В Украине обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Расчетные цены для бензина повышены с 26,64 гривен до 26,86 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,25 гривен до 22,24 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 гривен за литр, дизельного топлива - 29,24 гривен за литр.

Также, АЗС могут устанавливать свою наценку на бензин.

Напомним, тарифы в этом отопительном сезоне могут вырасти от 15% до 70%. Это зависит от региона, города или территориальной общины. Больше всего подорожание коснется тех украинцев, кто пользуется централизированным отоплением и горячей водой.

Основная причина подорожания тепла и воды ­– с мая этого года сами тепловики начали покупать газ у "Нафтогаза" существенно дороже, чем раньше. Как сообщают в Ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", уже сейчас в тариф может быть заложена стоимость газа в 10 000 грн за тысячу кубометров. Но еще в прошлом отопительном сезоне газ в тарифе стоил вдвое дешевле

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