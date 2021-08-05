На Хмельнитчине оборвалась жизнь украинского медика

Хомич Игор Владимирович работал детским отоларингологом в КНП «Староконстантиновской многопрофильной больнице», пишет unas.news.

"Отошел в вечность добрый и искренний врач, который много лет стоял на защите здоровья наших детей", - говорится в сообщении.

Коллеги отзываются об Игоре Владимировиче лишь теплыми словами.

"В это скорбное время разделяем невыразимую печаль и тоску с родными и близкими. Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой утраты и выражаем искренние соболезнования семье умершего. Вечная светлая память нашему коллеге...", - написали в коллективе.



Причина смерти врача не уточняется.

К сожалению, за время пандемии в Украине умерло 877 медицинских работников. И это только по состоянию на июнь этого года.

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