На Хмельнитчине оборвалась жизнь украинского медика
Хомич Игор Владимирович работал детским отоларингологом в КНП «Староконстантиновской многопрофильной больнице», пишет unas.news.
"Отошел в вечность добрый и искренний врач, который много лет стоял на защите здоровья наших детей", - говорится в сообщении.
Коллеги отзываются об Игоре Владимировиче лишь теплыми словами.
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"В это скорбное время разделяем невыразимую печаль и тоску с родными и близкими. Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой утраты и выражаем искренние соболезнования семье умершего. Вечная светлая память нашему коллеге...", - написали в коллективе.
Причина смерти врача не уточняется.
К сожалению, за время пандемии в Украине умерло 877 медицинских работников. И это только по состоянию на июнь этого года.
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